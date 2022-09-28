Сантуш о Роналду в матче с Испанией: «У него было 3-4 момента, в том числе два очень хороших – такие он обычно реализует»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Фернанду Сантуш Лига наций УЕФА Футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил игру Криштиану Роналду с Испанией.

37-летний игрок провел на поле весь матч Лиги наций и нанес два удара (оба в створ), отдал 15 точных передач (всего – 19), один раз отобрал у соперника мяч.

«Меня интересует то, как играла команда. У Роналду было 3-4 момента, в том числе два очень хороших – такие он обычно реализует. В этот раз не забил. Таков футбол», – сказал Сантуш.

Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании. Он уже делал так в прошлом году

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные