Сантуш о Роналду в матче с Испанией: «У него было 3-4 момента, в том числе два очень хороших – такие он обычно реализует»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил игру с Испанией.

37-летний игрок провел на поле весь матч наций и нанес два удара (оба в створ), отдал 15 точных передач (всего – 19), один раз отобрал у соперника мяч.

«Меня интересует то, как играла команда. У Роналду было 3-4 момента, в том числе два очень хороших – такие он обычно реализует. В этот раз не забил. Таков футбол», – сказал Сантуш.

Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании. Он уже делал так в прошлом году