Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании. Он уже делал так в прошлом году

бросил на поле капитанскую повязку после матча с Испанией.

проиграла испанцам на своем поле (0:1) и не вышла в плей-офф , пропустив соперника на 1-е место в группе.

Отыгравший все 90 минут форвард после финального свистка выбросил капитанскую повязку.

В марте прошлого года Криштиану бросил повязку на газон по ходу игры квалификации с Сербией (2:2) после решения судей не засчитывать его гол.

Несмотря на это, Роналду остался капитаном сборной Португалии.

Фото: East News PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News