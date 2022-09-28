Роналду выбросил капитанскую повязку после поражения от Испании. Он уже делал так в прошлом году

Криштиану Роналду бросил на поле капитанскую повязку после матча с Испанией.
Сборная Португалии проиграла испанцам на своем поле (0:1) и не вышла в плей-офф Лиги наций, пропустив соперника на 1-е место в группе.
Отыгравший все 90 минут форвард «Манчестер Юнайтед» после финального свистка выбросил капитанскую повязку.
В марте прошлого года Криштиану бросил повязку на газон по ходу игры квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2) после решения судей не засчитывать его гол.
Несмотря на это, Роналду остался капитаном сборной Португалии.
Фото: East News PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News