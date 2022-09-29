«Челси» хочет купить хавбека летом вне зависимости от будущего Канте и Жоржиньо. Интерес к Райсу сохраняется

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«Челси» попробует купить полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса следующим летом.

The Telegraph пишет, что следующим летом лондонский клуб хочет подписать как минимум одного молодого полузащитника топ-уровня вне зависимости от будущего Нголо Канте и Жоржиньо.

«Челси» провел предварительные переговоры с Канте о новом контракте. Срок его действующего соглашения истекает в конце нынешнего сезона. Сообщалось, что стороны не могут договориться о новом контракте из-за разногласий, связанных со сроком действия нового соглашения.

Что касается Жоржиньо, то в «Челси» еще не решили, стоит ли предлагать ему новый контракт.

Лондонцы сохраняют интерес к хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу и могут сделать предложение о его трансфере следующим летом.  

Как сообщалось, «синие» намерены поучаствовать в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

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