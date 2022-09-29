«Челси» хочет купить хавбека летом вне зависимости от будущего Канте и Жоржиньо. Интерес к Райсу сохраняется

попробует купить полузащитника «Вест Хэма» следующим летом.

The Telegraph пишет, что следующим летом лондонский клуб хочет подписать как минимум одного молодого полузащитника топ-уровня вне зависимости от будущего и .

«Челси» провел предварительные переговоры с Канте о новом контракте. Срок его действующего соглашения истекает в конце нынешнего сезона. Сообщалось, что стороны не могут договориться о новом контракте из-за разногласий, связанных со сроком действия нового соглашения.

Что касается Жоржиньо, то в «Челси» еще не решили, стоит ли предлагать ему новый контракт.

Лондонцы сохраняют интерес к хавбеку Деклану Райсу и могут сделать предложение о его трансфере следующим летом.

Как сообщалось, «синие» намерены поучаствовать в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.