Канте интересен «Ювентусу» и «ПСЖ». Контракт хавбека с «Челси» действует до лета 2023-го

Полузащитник «Челси» интересен и .

На данный момент интерес итальянского клуба к хавбеку не вышел на продвинутый уровень. Многие клубы, включая «ПСЖ», следят за ходом переговоров Канте и о новом контракте.

Впервые «Ювентус» обозначил интерес к Нголо, когда «Челси» обратился в итальянский клуб по поводу защитника Маттейса де Лигта. Однако Массимилиано Аллегри хотел видеть в команде Жоржиньо, который не был заинтересован в переходе в «Ювентус», сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

Потенциальные претенденты на Канте знают, что назначение Грэма Поттера на пост тренера «Челси» может серьезно повлиять на ситуацию. Поттер всегда с большой симпатией относился к Нголо.

31-летний полузащитник – один из самых высокооплачиваемых игроков «Челси», что усложняет ситуацию. Также повлиять на переговоры по контракту может возможная покупка нового полузащитника.

Кроме того, как сообщается, прошлым летом «Ювентус» хотел арендовать у «Челси» хавбека Кристиана Пулишича с правом выкупа. Американец хотел перейти в «Юве», но клуб не сделал предложение о его переходе после предварительных переговоров.

Сообщалось, что «Челси» не может договориться с Канте о новом контракте. Срок его действующего соглашения рассчитан до лета 2023 года.

Статистику 31-летнего полузащитника можно изучить здесь.