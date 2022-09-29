Адиев про бан России: «Пока положение только усугубляется. Не знаю, насколько оно еще усугубится»

высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Как думаете, когда Россия сможет вернуться в международный спорт?

– Мне было понятно, что Россию не допустят до жеребьевки Евро. Пока положение только усугубляется, и я не знаю, насколько оно еще усугубится. К сожалению, скорейшего возвращения России в Европу я не вижу.

– Баринов признался, что мысли не о футболе. Вам новости из России не мешают работать?

– Я от себя отрезал политические моменты и никогда не был в них вовлечен. Но сейчас хочешь или не хочешь, а в голову это приходит. Я не смотрю и не читаю новости, потому что понимаю, что это будет мешать моей концентрации. Хотя, опять же, люди звонят и делятся своим состоянием. И я вижу, как сильно они переживают по этому поводу. В итоге все эти вещи впадают в голову, и ты пытаешься их убирать, абстрагироваться и концентрироваться на предстоящих матчах.

А того же Баринова я понимаю – мне еще можно не смотреть телевизор, а он в стране и каждый день с этим сталкивается. На фоне таких новостей не только у Баринова, но и у других игроков мысли будут далеки от футбола, – сказал тренер сборной , ранее работавший в «Ахмате» и «Анжи».