Три бывших футболиста, получивших повестки, обратились в профсоюз

В Общероссийском профсоюзе футболистов рассказал об обращениях по поводу повесток.

«Из действующих футболистов никто не обращался. Но лично у меня есть обращения от трех ребят, завершивших карьеру.

Допускаю, что к другим работникам профсоюза кто-то еще обращался. Можем помочь консультациями.

Наша основная задача – защита прав футболистов в их отношениях с работодателями. Поэтому здесь можем только дать какие-то человеческие советы.

Введение брони для футболистов? Я так понимаю, что на уровне Минспорта идет обсуждение. Предполагаю, что не просто так это люди делают. Значит, видят какую-то перспективу», – сказал генеральный директор профсоюза Александр Зотов.

Сегодня стало известно, что повестку получил бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов.