«Это пенальти. Видимо, какие-то новые правила». Сарвели об отмене 11-метрового в матче с ЦСКА

Вячеслав Сарвели высказался об отмене пенальти в матче с ЦСКА.
На 68-й минуте игры 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:2) нападающий «Сочи» упал в штрафной площадке армейцев, столкнувшись с Виллианом Рошей. Главный арбитр Алексей Сухой сначала назначил пенальти, но после подсказки от ассистентов на ВАР посмотрел повтор и отменил 11-метровый.
– У тебя лично сегодня хорошо вышел матч. Расскажи, почему не получилось довести матч до ничьей и пенальти?
– Забить второй гол и не пропустить.
– Пенальти, который не назначили?
– Видимо, какие-то новые правила. Как по мне – это пенальти, – сказал Сарвели.