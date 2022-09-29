«Это пенальти. Видимо, какие-то новые правила». Сарвели об отмене 11-метрового в матче с ЦСКА

Вячеслав Сарвели высказался об отмене пенальти в матче с .

На 68-й минуте игры 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:2) нападающий упал в штрафной площадке армейцев, столкнувшись с Виллианом Рошей. Главный арбитр сначала назначил пенальти, но после подсказки от ассистентов на ВАР посмотрел повтор и отменил 11-метровый.

– У тебя лично сегодня хорошо вышел матч. Расскажи, почему не получилось довести матч до ничьей и пенальти?

– Забить второй гол и не пропустить.

– Пенальти, который не назначили?

– Видимо, какие-то новые правила. Как по мне – это пенальти, – сказал Сарвели.