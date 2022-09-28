«Серия А лучше Бундеслиги. В Германии есть лишь «Бавария» и «Дортмунд». Защитник «Удинезе» Арслан о лигах

Хавбек сравнил чемпионаты Италии и Германии.

– Мечтаете ли вы о том, чтобы вернуться в Бундеслигу?

– Нет. Мое будущее связано с Италией, я наслаждаюсь игрой в Удине.

Серия А лучше Бундеслиги. Многие итальянские клубы борются за чемпионство и место в еврокубках. В Германии же есть , есть дортмундская – вот и все. В Серии А все не так.

Конечно, здесь очень много тактики, но Серия А точно не хуже Бундеслиги, – сказал 32-летний игрок, ранее выступавший за «Гамбург».