«Серия А лучше Бундеслиги. В Германии есть лишь «Бавария» и «Дортмунд». Защитник «Удинезе» Арслан о лигах

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Удинезе бундеслига Германия серия А Италия Толгай Арслан Футбол

Хавбек «Удинезе» Толгай Арслан сравнил чемпионаты Италии и Германии.

– Мечтаете ли вы о том, чтобы вернуться в Бундеслигу?

– Нет. Мое будущее связано с Италией, я наслаждаюсь игрой в Удине.

Серия А лучше Бундеслиги. Многие итальянские клубы борются за чемпионство и место в еврокубках. В Германии же есть «Бавария», есть дортмундская «Боруссия» – вот и все. В Серии А все не так.

Конечно, здесь очень много тактики, но Серия А точно не хуже Бундеслиги, – сказал 32-летний игрок, ранее выступавший за «Гамбург».

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