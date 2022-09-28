Салихамиджич о Мане, не забивающем за «Баварию» с августа: «Нужно время, чтобы освоиться. Он один из лучших в мире, все равно наслаждаемся работой с ним»

Спортивный директор «Баварии» высказался о форме .

30-летний вингер не забивает за мюнхенский клуб с 31 августа, также у него за это время нет и результативных передач.

«Садьо все еще нужно немного времени на то, чтобы освоиться в Бундеслиге. Но это непременно произойдет. Я постоянно с ним общаюсь. Я знаю, каково это – быть новичком в команде, сменить страну, город, попасть в слегка отличающуюся футбольную культуру.

Процесс адаптации идет, скоро он освоится – и это проявится на поле. Садьо – один из лучших игроков мира, мы все равно наслаждаемся работой с ним», – сказал Салихамиджич Bild.