Мане о победе над «Барсой»: «Игра «Баварии» была фантастической. Я знаю, что могу быть гораздо лучше»

назвал фантастической игру «Баварии» в матче с «Барселоной».

Мюнхенский клуб дома обыграл каталонцев во 2-м туре группового турнира со счетом 2:0.

«Игра нашей команды была фантастической. Сегодня мы хорошо ответили на вызов и продолжим делать это в субботу.

Я почти всю жизнь играл слева, поэтому смена позиции не была для меня проблемой. Конечно, я могу играть гораздо лучше. Я это знаю», – сказал игрок «Баварии».

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