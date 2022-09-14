Мане о победе над «Барсой»: «Игра «Баварии» была фантастической. Я знаю, что могу быть гораздо лучше»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Лига чемпионов УЕФА Садьо Мане Футбол

Садьо Мане назвал фантастической игру «Баварии» в матче с «Барселоной»

Мюнхенский клуб дома обыграл каталонцев во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:0.  

«Игра нашей команды была фантастической. Сегодня мы хорошо ответили на вызов и продолжим делать это в субботу. 

Я почти всю жизнь играл слева, поэтому смена позиции не была для меня проблемой. Конечно, я могу играть гораздо лучше. Я это знаю», – сказал игрок «Баварии». 

«Бавария» – кошмар «Барсы»: 5 поражений подряд и 19 пропущенных 😱

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные