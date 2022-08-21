У Мане 4 гола в 4 играх за «Баварию». Сенегалец оформил дубль в матче с «Бохумом»

Вингер «Баварии» отметился дублем в матче 3-го тура Бундеслиги с .

30-летний футболист на 42-й минуте забил после передачи полузащитника , а на 60-й минуте довел счет до 5:0 с одиннадцатиметровой отметки.

За 4 матча в Германии сенегалец отметился результативными ударами 4 раза. Ранее он поразил ворота «Лейпцига» (5:3) в Суперкубке, а также забил «Айнтрахту» (6:1) в чемпионате.

Подробно со статистикой экс-игрока «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.

Какой же Мане добряк: отправил 150 подарков сотрудникам «Ливерпуля» – шоколад со своим изображением и открытки