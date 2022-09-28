Терюшков заявил, что Минспорт подал списки бронирования спортсменов: «Это касается членов сборных и тех, кто показывал высокие результаты»

спорта РФ подало список спортсменов, которые получат бронь от частичной мобилизации.

Об этом рассказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» .

«По моей информации, Минспорт подавал списки бронирования спортсменов, но это касается членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах.

Другой информации нет. Закон един для всех. Если будут повестки, будем отдавать долг Родине, ничего страшного», – сказал Терюшков.