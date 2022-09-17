Депутат Терюшков об Эшуорте как спортдиректоре «Спартака»: «Сложно доверить народный клуб иностранному специалисту, который не мыслит как русский»

Роман Терюшков высказался о возможном назначении Пола Эшуорта спортдиректором «Спартака».

«Мое мнение, как депутата: в нашей стране огромное количество хороших тренеров и менеджеров. Смысла приглашать иностранных специалистов, конечно, нет.

Нам нужно возрождать наши кадры, которые остались не у дел сейчас. Сложно доверить народный клуб иностранному специалисту, который не говорит и не мыслит как русский человек.

«Спартак» – это частный клуб. Наверное, политики не смогут повлиять на решение пригласить Эшуорта.

Было много экспериментов с иностранными специалистами. Не только в «Спартаке» – в разных клубах. Но нигде они не снискали большой славы. Можно, конечно, вспомнить Гуса Хиддинка, но это единичный успех.

Наверное, болельщики должны сказать свое слово. Но клуб управляется акционерным обществом. Здесь будет сложно повлиять на то или иное решение. Тот специалист, который придет, наверняка должен показать какой-то результат. Если его не будет через условных полгода – станут искать виновных.

У каждого решения есть вполне конкретная фамилия. Главное, чтобы после того, как действие совершено, те люди, которые его совершили, несли ответственность. А пока этого не будет, будут приниматься странные решения. Раз уж за них никто не несет ответственности», – сказал член наблюдательного совета «Химок».

Эшуорт обсудит с боссами «Лукойла» свои полномочия в «Спартаке». Ему планируют дать 2-летний контракт