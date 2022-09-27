Депутат Терюшков: «Останавливать стоит не футбол, а шоу, как «Танцы на льду», которые не несут духоподъемной силы, а пропагандируют бог знает что»

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Роман Терюшков выступил против приостановки футбольных турниров. 

«На данном этапе решение о приостановке РПЛ и Кубка России должны принимать Министерство спорта и спортивные федерации. Сейчас об этом говорить преждевременно. Как будет развиваться ситуация, покажет время.

Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, как «Танцы на льду», которые не несут никакой духоподъемной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что. Это неизвестные молодые люди с непонятой ориентацией, которые выходят на лед с накрашенными ногтями и корежат из себя неизвестно что. Это недопустимо.

Всю жизнь спорт объединяет людей. Именно благодаря нему поднимается народный дух», – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок». 

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