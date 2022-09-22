Депутат Терюшков: «Встану в ряды вооруженных сил безо всякого сомнения, если будет острая нехватка»

Роман Терюшков заявил, что готов пойти в вооруженные силы при необходимости.

– Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов стать добровольцами. Какие у вас планы?

– Сначала вступают в бой профессионалы, военные профессии, которые обозначил министр обороны. Но если будет острая нехватка, безо всякого сомнения я встану в ряды вооруженных сил.

– Но у вас есть военный опыт? Вы держали в руках автомат?

– У меня нет опыта участия в военных действиях. По одному из пунктов я пока не подхожу, – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.