Миранчук впервые сделал 3 ассиста за матч в «Локо». У Антона 8 (3+5) очков в 7 последних играх

Антон Миранчук отдал 3 голевые передачи в матче с «Химками».

Полузащитник трижды ассистировал Педриньо в игре 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (5:0, второй тайм). Голы были забиты на 20-й, 36-й и 50-й минутах.

Хавбек впервые сделал 3 ассиста за один матч в составе «Локомотива». В 7 последних матчах 26-летний футболист набрал 8 (3+5) очков по системе «гол+пас» – ранее он забил по одному голу в ворота «Крыльев Советов», «Оренбурга» и «Ахмата», а в матчах с «Химками» в чемпионате России и «Оренбургом» сделал по одному ассисту.

С подробной статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.