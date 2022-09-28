Суд признал экс-директора «Чертаново» Ларина виновным в мошенничестве

Бывший директор академии «Чертаново» признан виновным в мошенничестве.

Обвинительный приговор сегодня вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Судья Лариса Семенова заявила, что преступления Ларин совершил с использованием служебного положения в особо крупном размере.

«Признать Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ларин признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат «Чертаново», на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж», – отметила Семенова.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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