Суд признал экс-директора «Чертаново» Ларина виновным в мошенничестве

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин признан виновным в мошенничестве.
Обвинительный приговор сегодня вынес Замоскворецкий суд Москвы.
Судья Лариса Семенова заявила, что преступления Ларин совершил с использованием служебного положения в особо крупном размере.
«Признать Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ларин признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат «Чертаново», на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж», – отметила Семенова.
Ранее стало известно, что прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
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