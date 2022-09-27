Лукаку завтра вернется в общую группу «Интера». Матч с «Ромой» – 1-го, с «Барсой» – 4-го

Нападающий завершает восстановление от травмы бедра.

Форвард получил повреждение на тренировке в конце августа. По данным La Gazzetta dello Sport, завтра он возобновит работу в общей группе.

Вряд ли бельгиец выйдет в стартовом составе на матч Серии А с «Ромой», назначенный на 1 октября, – «нерадзурри» хотят исключить любые риски, учитывая важность футболиста. А 4 октября «Интеру» предстоит встретиться в Лиге чемпионов с «Барселоной».

В текущем сезоне 29-летний нападающий провел 3 матча в чемпионате Италии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.