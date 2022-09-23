Прокуратура Мадрида открыла дело из-за расистских оскорблений фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса 

Прокуратура Мадрида расследует расистские оскорбления фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса.
Ведомство проанализирует поведение болельщиков в отношении футболиста «Реала».
Прокуратура открыла дело после жалобы, поданной организацией Movimiento contra la Intolerancia в связи с инцидентами с участием группы фанатов, которая во время прибытия «Реала» на стадион скандировала: «Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна».
Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирований оскорблений на мадридском дерби. Кричали и фанаты «Реала»