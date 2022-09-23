Прокуратура Мадрида открыла дело из-за расистских оскорблений фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса 

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Прокуратура Мадрида расследует расистские оскорбления фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса.

Ведомство проанализирует поведение болельщиков в отношении футболиста «Реала».

Прокуратура открыла дело после жалобы, поданной организацией Movimiento contra la Intolerancia в связи с инцидентами с участием группы фанатов, которая во время прибытия «Реала» на стадион скандировала: «Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна».

Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирований оскорблений на мадридском дерби. Кричали и фанаты «Реала»

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