Прокуратура Мадрида открыла дело из-за расистских оскорблений фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса 

Прокуратура Мадрида расследует расистские оскорбления фанатов в адрес Винисиуса.

Ведомство проанализирует поведение болельщиков в отношении футболиста «Реала».

Прокуратура открыла дело после жалобы, поданной организацией Movimiento contra la Intolerancia в связи с инцидентами с участием группы фанатов, которая во время прибытия на стадион скандировала: «Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна».

Ла Лига зафиксировала 24 эпизода скандирований оскорблений на мадридском дерби. Кричали и фанаты «Реала»