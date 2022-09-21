Перес лично поддержал Винисиуса после расистского скандала. Вингер «Реала» спокоен

поддержал Винисиуса Жуниора, ставшего участником скандала на прошлой неделе.

Ранее вингер «Реала» подвергся критике за то, что празднует голы танцами, а президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV сравнил Винисиуса с обезьяной.

Как пишет Marca, Винисиуса не волнует сложившаяся ситуация. Он абсолютно спокоен – события прошлой недели не беспокоят его. В данный момент игрок сконцентрирован на сборной Бразилии.

В субботу, перед игрой с «Атлетико», президент Флорентино Перес прибыл на клубную базу и поддержал Винисиуса.