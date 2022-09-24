Тите – Винисиусу: «Иди в дриблинг, танцуй и всегда оставайся собой. В этом вся суть: это радость, атмосфера, праздник»

Тите поддержал Винисиуса после расистского скандала.

Перед началом матча против в 6-м туре фанаты «Атлетико» пели возле стадиона «Ванда Метрополитано»: «Винисиус, ты обезьяна».

«Иди в дриблинг, танцуй и всегда оставайся собой. В этом вся суть: это радость, атмосфера, праздник», – сказал главный тренер сборной .

также добавил, что Винисиус и другие игроки команды танцевали вместе, когда праздновали гол в ворота Чили, но это не было неуважением к сопернику.

«Я очень хорошо знаю, как отличить, когда это провокация, а когда акт радости. Пусть они остаются счастливы такими, какие они есть», – подытожил Тите.

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»