Тите – Винисиусу: «Иди в дриблинг, танцуй и всегда оставайся собой. В этом вся суть: это радость, атмосфера, праздник»

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Тите поддержал Винисиуса после расистского скандала. 

Перед началом матча против «Реала» в 6-м туре Ла Лиги фанаты «Атлетико» пели возле стадиона «Ванда Метрополитано»: «Винисиус, ты обезьяна».

«Иди в дриблинг, танцуй и всегда оставайся собой. В этом вся суть: это радость, атмосфера, праздник», – сказал главный тренер сборной Бразилии

Тите также добавил, что Винисиус и другие игроки команды танцевали вместе, когда праздновали гол в ворота Чили, но это не было неуважением к сопернику.

«Я очень хорошо знаю, как отличить, когда это провокация, а когда акт радости. Пусть они остаются счастливы такими, какие они есть», – подытожил Тите.

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»

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