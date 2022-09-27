Аркадиуш Милик: «Всегда мечтал играть за такой великий клуб, как «Ювентус». Я воспользовался возможностью»

высказался о переходе в .

Польский нападающий перешел в туринский клуб из «Марселя» в августе этого года.

«Я всегда спокойно подходил к трансферным вопросам. Я сказал своему агенту: «Не беспокой меня, если нет конкретного предложения». А после третьего матча Лиги 1 «Марсель» – «Нант» он позвонил мне и сказал, что мной интересуется «Юве».

Решение перейти в «Юве» было принято быстро. Моей мечтой всегда было играть за такой великий клуб, как «Ювентус». С самого детства я хотел играть за великую команду.

Количество больших клубов можно сосчитать на пальцах. Мне было приятно получить эту возможность, и я воспользовался ею. Мне нечего было терять. Я должен признать: я чувствую себя хорошо в футболке «Юве», – сказал Милик в интервью Meczyki.pl.