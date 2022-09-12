Смотрите видеообзор матча «Ювентус» – «Салернитана»: камбэк туринцев во 2-м тайме и потасовка после отмены гола Милика

сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2) в 6-м туре Серии А.

Счет в матче открыл на 18-й минуте. забил в концовке первого тайма с пенальти.

«Бьянконери» сравняли счет благодаря голам Бремера на 51-й минуте и на 93-й.

На 95-й забил 3-й гол «Юве» и был удален за снятую футболку – желтая карточка стала для него второй в матче. Однако этот гол был отменен из-за позиции Бонуччи при подаче углового.

После этого на поле произошла массовая потасовка, в результате которой красные карточки получили Хуан Куадрадо, Федерико Фасио и тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.