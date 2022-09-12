У ВАР не было кадров с позицией Кандревы в моменте с голом Милика «Салернитане». Из-за этого судьи зафиксировали офсайд и отменили гол «Юве»

Ассоциация арбитров Италии выступила с заявлением по поводу отмены гола в матче «Ювентус» – .

В концовке игры 6-го тура Серии А (2:2) нападающий «бьянконери» забил третий гол своей команды.

При праздновании гола поляк снял футболку, за что главный арбитр Маттео Марченаро показал ему желтую карточку, которая стала для форварда второй в этом матче. Милик был удален с поля.

Судьи на ВАР просмотрели повтор взятия ворот и решили, что находился в активном офсайде при подаче углового. Гол был отменен.

Однако после игры в сети появились кадры, на которых видно, что игрок «Салернитаны» в момент удара Милика стоял к воротам ближе всех своих партнеров по команде. Это означает, что Бонуччи не находился в офсайде.

Ассоциация арбитров Италии заявила, что кадра с общим планом, на котором видно местоположение Кандревы, у судей на ВАР не было, поэтому они упустили это из виду, принимая решение о положении вне игры у футболиста «Юве».

Триллер в Турине: вместо 3:2 на 93-й – отмена гола, удаление Милика за снятую футболку и драка! 😱