Выкуп Гризманна за 40 млн евро станет обязательным, если «Атлетико» оставит его еще на сезон

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«Атлетико» склоняется к тому, чтобы продлить аренду форварда Антуана Гризманна.

Как сообщает Diario Sport, в случае, если француз останется в Мадриде еще на год, его выкуп у «Барселоны» за 40 млн евро станет обязательным. Тогда указанная сумма будет выплачена летом 2023 года.

Отмечается, что пока все указывает на продолжение сотрудничества между Гризманном и «Атлетико». Ситуация могла бы измениться в том случае, если бы мадридцы не попали в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Также подчеркивается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне верит в Гризманна, забившего 3 гола за 21 игру в этой Ла Лиге. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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