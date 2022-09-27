УЕФА начал расследование возможного расистского оскорбления хавбека Финляндии Камара со стороны игрока сборной Черногории

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс сборная Финляндии по футболу сборная Черногории по футболу Глен Камара Лига наций УЕФА дискриминация Футбол

УЕФА начал расследование инцидента с оскорблением Глена Камара.

Сборная Финляндии, за которую выступает полузащитник «Рейнджерс», обыграла Черногорию со счетом 2:0 в 6-м туре Лиги наций.

После игры Федерация футбола Финляндии опубликовала следующее заявление: «УЕФА начал расследование расистского поведения черногорского игрока по отношению к Глену Камара. Ни Федерация футбола Финляндии, ни сборная Финляндии пока не будут комментировать этот вопрос. Мы ждем более подробной информации».

В 2021 году произошел подобный инцидент с участием Камара. Тогда УЕФА признал защитника «Славии» Ондржея Куделу виновным по делу о расистском оскорблении в адрес Камара во время матча 1/8 финала Лиги Европы. Чеха дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой союза. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные