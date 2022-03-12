Кудела отозвал апелляцию на 10-матчевый бан за расизм в адрес Камара: «Мне очень жаль. Осознаю, что ошибся, когда подошел к нему»

отозвал апелляцию на 10-матчевую дисквалификацию за расизм.

«Я рад, что закрыл эту историю. Дело растянулось, но я хочу просто сконцентрироваться на футболе. Я бы хотел закрыть эту историю, поэтому после долгих размышлений и консультаций с клубом я попросил своих юристов отозвать апелляцию.

Осознаю, что ошибся, когда подошел к Глену Камара и начал говорить ему что-то. Это были эмоции во время игры и, к сожалению, сейчас я могу забрать эти слова. Мне очень жаль», – сказал чешский футболист.

Напомним, что в прошлом сезоне защитник «Славии» стал участником расистского скандала с участием полузащитника , по итогам которого наказал чеха 10-матчевой дисквалификацией. Из-за нее он пропустил Евро-2020.

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