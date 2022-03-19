«Кудела назвал меня «чертовой обезьяной». Когда тебя называют идиотом – это пустяк, а от оскорблений на почве расизма ощущения иные». Камара об инциденте с игроком «Славии»

рассказал о проявлениях расизма в его адрес после инцидента с .

У темнокожего финна, выступающего за , и чешского защитника в прошлом сезоне возник конфликт, приведший к дисквалификации последнего на 10 матчей под эгидой УЕФА, включая Евро-2020.

– Кудела прикрывал рот рукой. Что он на самом деле вам сказал?

– «Ты чертова обезьяна и знаешь об этом».

– Думали ли вы, что такое может произойти на футбольном поле?

– Нет, однозначно. Это не то же самое, что инциденты с болельщиками, это сделал игрок. Почему ты так поступаешь? Тем более твоя команда побеждает. Зачем ты так? Ты уже на круиз-контроле, ты проходишь дальше, так зачем же?

– Можете ли вы объяснить, чем отличается инцидент на почве расизма от каких-то других оскорблений?

– Я не знаю, способен ли кто-либо почувствовать что-то аналогичное, если речь не о расизме. Я играл против самых разных ребят, и когда один называет другого идиотом, это ерунда. Кто-то недавно назвал меня идиотом – это пустяк. Но от того, что тебя оскорбляют на почве расизма, ощущения совершенно иные.

Ты ощущаешь прилив крови, гнев, разочарование – все сразу. Ты испытываешь множество эмоций.

– Приходится ли вам до сих пор сталкиваться с подобным в социальных сетях? Оскорбляют ли вас на расовой почве из-за этого инцидента?

– Да. Скажем так: как только появляются какие-то новости, касающиеся меня или Куделы, мне сразу отправляют личные сообщения или отмечают меня.

Такое случается время от времени, уже реже, чем прежде, но все таки случается. Мне придется жить с этим, – сказал Камара.

10 тысяч школьников издевались над Камара из «Рейнджерс». Это новая глава расистского скандала в Чехии