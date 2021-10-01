«Спарту» не накажут за свист в адрес Камара. В УЕФА не нашли доказательств расизма

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УЕФА провел расследование по итогам матча Лиги Европы «Спарта» – «Рейнджерс» (1:0).

Расследовать дело назначили инспектора с целью проведения проверки по поводу предполагаемого инцидента, носившего дискриминационный характер.

«Следствие пришло к выводу, что не было достаточных доказательств расизма или дискриминационного поведения на матче, чтобы оправдать начало дисциплинарного производства против «Спарты», – сообщили в УЕФА.

Во время игры, напомним, болельщики чешского клуба освистывали каждое касание полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара, который в прошлом сезоне стал участником расистского скандала с игроком пражской «Славии» Ондржеем Куделой.

На стадионе «Спарты» была частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени на матч допустили только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

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