Участие Месси в матче Аргентины и Ямайки под вопросом. У форварда «ПСЖ» простуда

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Лионель Месси может не сыграть в матче сборных Аргентины и Ямайки.

Как пишет TyC Sports, у нападающего «ПСЖ» простуда.

Тренерский штаб сборной Аргентины будет следить за состоянием 35-летнего форварда, а затем решит, сможет ли он сыграть против Ямайки с первых минут.

Если Месси не будет готов к выходу на поле, в старте сборной Аргентины его заменит нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

В предыдущем товарищеском матче, где сборная Аргентины встречалась с Гондурасом (3:0), Месси сделал дубль. С Ямайкой Аргентина сыграет 28 сентября в 03:00 по московскому времени.

Статистику Месси можно изучить по этой ссылке.

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