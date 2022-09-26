Тренер Аргентины о Месси: «При мне он всегда будет на поле. Здесь не может быть споров – у него особый случай»

сказал, что Лионелю Месси гарантировано место в составе сборной Аргентины.

«Он хочет всегда выходить на поле. При мне он будет играть постоянно, в этом нет сомнений. Я уже много раз говорил об этом. Если ничего плохого не случится, он будет играть, он будет всегда выходить на поле. Случай Месси – особый. Здесь даже не может быть споров.

Месси в порядке, он счастлив, он хорошо играет и находится в команде, которая, как мне кажется, научилась понимать его. Думаю, он сделал шаг вперед в . Мы рады тому, как он сейчас выглядит», – сказал тренер сборной Аргентины.

Статистику 35-летнего нападающего можно найти здесь.