Клинсманн считает Аргентину и Бразилию фаворитами ЧМ: «Хотел бы победы аргентинцев, особенно из-за Месси» 

считает Аргентину одним из фаворитов .

– Как думаете, кто претендует на победу на ЧМ-2022?

– Честно говоря, думаю, для того, чтобы выбрать фаворитов, надо посмотреть на матчи отбора чемпионата мира. Аргентина и – фавориты по сравнению с европейскими сборными. Это высокомотивированные команды, жаждущие успеха в Катаре.

Далее, очевидно, идут Англия, Испания, Франция, Германия и Португалия. Но, без сомнения, им будет очень трудно победить южноамериканцев. После [Кубка мира в] Италии 1990-го должна была выиграть еще пару чемпионатов мира.

Может быть, это произойдет в Катаре, почему нет? Я бы хотел, чтобы это произошло, особенно из-за Месси. Пусть на этот раз ЧМ будет подарена ему в качестве рождественского подарка, – с улыбкой сказал бывший игрок и тренер сборной Германии.