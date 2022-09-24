Месси о сборной Аргентины и ЧМ-2022: «Мы наслаждаемся каждым моментом и много работаем, потому что это последний раз, когда мы все сыграем вместе»

высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Мы такие же люди, как и болельщики – с теми же тревогами, желаниями, иллюзиями, но со спокойствием, потому что, хотя у нас и отличная команда, отличный состав, но чемпионат мира – особенный турнир, и мы должны идти шаг за шагом».

Об осенних товарищеских матчах

«Мне это кажется сложным: впереди много матчей и мало времени для отдыха. Я один из тех, кто думает, что вещи происходят потому, что происходят, и если что-то должно случиться, то это произойдет. Дай Бог, чтобы ни с кем ничего не случилось и мы все могли приехать [на чемпионат мира] в нынешних кондициях.

Наставление дает тренер. Мы все взрослые люди, и каждый знает, как позаботиться о себе, что он должен делать, как готовиться и что лучше всего сделать, чтобы приехать в наилучшем состоянии.

Мы наслаждаемся каждым моментом, проведенным вместе, и серьезно готовимся, когда приходит время работать, много работаем, потому что это последний раз, когда мы все сыграем вместе. До первого матча чемпионата мира остается не так много времени, поэтому мы пользуемся возможностью продолжать развивать то, что мы знаем, и пробовать что-то новое», – сказал нападающий и сборной .