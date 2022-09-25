Араухо пропустит до 2 месяцев. Защитник «Барсы» еще не отказался от операции – он послушает врачей клуба из-за ситуаций Умтити и Фати

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо еще не отказался от операции на бедре.
Вчера каталонский клуб сообщил, что у 23-летнего защитника выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия. Он получил это повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). Игрока заменили на 4-й минуте.
Сообщалось, что Араухо отказался от операции, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2022.
Однако, как пишет As, футболист еще не решил, каким образом будет лечиться. Вариант с операцией не исключен. В понедельник Рональд встретится с врачами и тренерским штабом «Барселоны», чтобы выбрать методику восстановления.
Вне зависимости от того, как Араухо будет лечиться, он пропустит 6-8 недель. Сейчас игрок сомневается, что консервативное лечение позволит ему полностью восстановиться. Источники в «Барсе» сообщают, что при принятии решения фактор чемпионата мира не будет решающим.
Выбор Араухо будет зависеть от мнения врачей «Барселоны». Он не хочет повторить путь Самюэля Умтити и Ансу Фати, которые проигнорировали совет докторов клуба и отказались от операций.