Араухо пропустит до 2 месяцев. Защитник «Барсы» еще не отказался от операции – он послушает врачей клуба из-за ситуаций Умтити и Фати

Теги Барселона Ла Лига травмы Сборная Уругвая по футболу ЧМ-2022 Самюэль Умтити Рональд Араухо Ансу Фати Футбол

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо еще не отказался от операции на бедре.

Вчера каталонский клуб сообщил, что у 23-летнего защитника выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия. Он получил это повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1). Игрока заменили на 4-й минуте.

Сообщалось, что Араухо отказался от операции, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2022.

Однако, как пишет As, футболист еще не решил, каким образом будет лечиться. Вариант с операцией не исключен. В понедельник Рональд встретится с врачами и тренерским штабом «Барселоны», чтобы выбрать методику восстановления.

Вне зависимости от того, как Араухо будет лечиться, он пропустит 6-8 недель. Сейчас игрок сомневается, что консервативное лечение позволит ему полностью восстановиться. Источники в «Барсе» сообщают, что при принятии решения фактор чемпионата мира не будет решающим.

Выбор Араухо будет зависеть от мнения врачей «Барселоны». Он не хочет повторить путь Самюэля Умтити и Ансу Фати, которые проигнорировали совет докторов клуба и отказались от операций.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные