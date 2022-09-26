Уругвай давит на Араухо и просит лечиться консервативно ради ЧМ-2022. «Барса» склоняется к операции

Теги Барселона Ла Лига травмы Сборная Уругвая по футболу ЧМ-2022 Рональд Араухо Футбол

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо еще не решил, как будет лечиться от травмы.

Сообщалось, что решение о методике лечения 23-летнего футболиста будет принято сегодня. Араухо готов прислушаться к врачам «Барселоны», так как не хочет повторить путь Самюэля Умтити и Ансу Фати, которые проигнорировали совет докторов клуба и отказались от операций.

Как пишет Diario Sport, представители сборной Уругвая давят на Араухо и убеждают его отказаться от операции ради участия в чемпионате мира. Уругвайцы рассчитывают на защитника «Барсы» из-за проблем со здоровьем у Диего Година, который травмирован с августа.

Каталонский клуб предпочел бы, чтобы Араухо сделал операцию. Предполагается, что она позволит избежать рецидива, который возможен при консервативном лечении.

В «Барсе» считают, что Рональд пропустит около полутора месяцев. Клуб предпочел бы, чтобы игрок полностью восстановился от травмы ко второй половине сезона.

Статистику центрального защитника можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные