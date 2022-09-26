Уругвай давит на Араухо и просит лечиться консервативно ради ЧМ-2022. «Барса» склоняется к операции

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо еще не решил, как будет лечиться от травмы.

Сообщалось, что решение о методике лечения 23-летнего футболиста будет принято сегодня. Араухо готов прислушаться к врачам «Барселоны», так как не хочет повторить путь Самюэля Умтити и Ансу Фати, которые проигнорировали совет докторов клуба и отказались от операций.

Как пишет Diario Sport, представители сборной Уругвая давят на Араухо и убеждают его отказаться от операции ради участия в чемпионате мира. Уругвайцы рассчитывают на защитника «Барсы» из-за проблем со здоровьем у Диего Година, который травмирован с августа.

Каталонский клуб предпочел бы, чтобы Араухо сделал операцию. Предполагается, что она позволит избежать рецидива, который возможен при консервативном лечении.

В «Барсе» считают, что Рональд пропустит около полутора месяцев. Клуб предпочел бы, чтобы игрок полностью восстановился от травмы ко второй половине сезона.

Статистику центрального защитника можно найти здесь.