Араухо отказался от операции ради ЧМ-2022. У защитника «Барсы» отрывной перелом в бедре

Защитник «Барселоны» получил серьезную травму в сборной Уругвая.

Вчера каталонский клуб сообщил, что у 23-летнего защитника выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

Он получил это повреждение в товарищеском матче сборной против (0:1). Игрока заменили на 4-й минуте.

Как пишет Diario Sport, при таком диагнозе игроку могла потребоваться операция. В таком случае Араухо рисковал бы пропустить чемпионат мира.

Однако, как сообщил источник, близкий к игроку, Рональд решил отказаться от операции. Сейчас футболист уверен, что восстановится и наберет форму к старту чемпионата мира.

Отмечается, что степень серьезности повреждения станет известна чуть позднее, так как Араухо еще не прошел все необходимые обследования. Вне зависимости от их результатов уругваец решил любой ценой отказаться от операции.

Араухо подавлен из-за того, что получил такую травму на столь важном для «Барселоны» отрезке сезона, но сейчас он сконцентрирован лишь на том, чтобы начать восстановление и вернуться на поле как можно скорее.