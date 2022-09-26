Араухо согласился на операцию. Защитник «Барсы» понимает, что может пропустить ЧМ, но не хочет рисковать карьерой

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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо перенесет операцию на бедре.

Mundo Deportivo сообщает, что в ходе сегодняшней встречи с Хави и врачами «Барселоны» уругваец согласился на операцию. В среду Араухо отправится в Финляндию, где и будет проведена процедура.

Рональда заверили в том, что восстановление после операции будет легким и быстрым. Араухо понимает, что рискует пропустить ЧМ-2022, однако согласился на операцию, так как хочет позаботиться о своей карьере в долгосрочной перспективе.

Окончательное решение Рональд принимал самостоятельно – уже после общения с экспертами.

Вероятно, игрок пропустит около двух месяцев. Сегодня «Барса» официально сообщит о том, что Араухо перенесет операцию.

Вчера тренер сборной Уругвая Диего Алонсо сообщил Араухо, что он будет до последнего ждать его восстановления, чтобы включить в заявку на ЧМ-2022.

За «Барселону» игрок уже точно не сыграет до 2023 года. Статистику футболиста можно найти здесь.

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