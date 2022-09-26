Новые боссы «Спартака» увеличат бюджет на зимние трансферы

Теги Спартак возможные трансферы Кейта Бальде ТАСС деньги Александр Матыцын Футбол

Новое руководство «Спартака» увеличит бюджет на зимнее трансферное окно.

Об этом сообщил председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын.

«Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено.

С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию», – сказал Матыцын.

Также новый глава совета директоров «Спартака» раскритиковал работу клуба в летнее трансферное окно. Тогда состав «Спартака» пополнили защитники Мачей Рыбус и Миха Мевля, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Кейта Бальде.

«На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя, яркий пример – ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера. С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит себя в игре.

Спортивный блок вынужден был отбирать игроков из свободных агентов, с нулевой трансферной стоимостью. Плюс потеря сразу нескольких игроков из-за травм. Их замену также нельзя назвать плановой», – сказал Матыцын.

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