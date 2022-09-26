Новые боссы «Спартака» увеличат бюджет на зимние трансферы

Новое руководство увеличит бюджет на зимнее трансферное окно.

Об этом сообщил председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын.

«Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено.

С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию», – сказал Матыцын.

Также новый глава совета директоров «Спартака» раскритиковал работу клуба в летнее трансферное окно. Тогда состав «Спартака» пополнили защитники Мачей Рыбус и Миха Мевля, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Кейта Бальде.

«На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя, яркий пример – ситуация с . В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера. С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит себя в игре.

Спортивный блок вынужден был отбирать игроков из свободных агентов, с нулевой трансферной стоимостью. Плюс потеря сразу нескольких игроков из-за травм. Их замену также нельзя назвать плановой», – сказал Матыцын.