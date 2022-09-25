Мостовой сказал, что у него нет конфликта с Писаревым: «Что-то говорим, не говорим, какая разница»

Теги Химки премьер-лига Россия Александр Мостовой Николай Писарев Спорт-Экспресс Медиалига Fight Nights Футбол

Александр Мостовой отреагировал на слова Николая Писарева, где тот назвал его болельщиком «Химок».

Ранее главный тренер медийной футбольной команды Fight Nights назвал Писарева аферистом во время матча Winline Медиалиги. 

– Что вы можете ответить Писареву на его слова о вас?

– Ничего не отвечу. Мы много лет друг друга знаем. Не обращаю на это внимания.

– Являетесь ли вы болельщиком «Химок», как заявляет Писарев?

– Я в последнее время ни за кого не болею. Только за мир! Не обращайте на это внимание. Что-то говорим, не говорим. Какая разница сейчас.

– То есть, между вами нет конфликта?

– Нет, конечно. Есть, нет, какая разница. Кто как хочет воспринимает, – сказал Мостовой. 

Мостовой матерился и назвал Писарева аферистом. Тренер сборной ответил, что Царь – просто болельщик  

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