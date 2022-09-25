Писарев о том, что Мостовой назвал его «аферистом»: «Мне обращать внимание на каждого болельщика? Почему меня это должно задевать?»

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на слова Александра Мостового.

Вчера слова главного тренера клуба Winline Медиалиги Fight Nights попали в трансляцию матча с «Эгриси» (1:0). Мостовой резко высказался о матче сборной России с Кыргызстаном (2:1), а Писарева назвал «аферистом».

– Что, мне обращать внимание на высказывание каждого болельщика?

– Он сказал, что вы пришли в «Химки», и вас сразу убрали.

– Значит, он болельщик «Химок». Переживает за команду.

– Как бы вы его охарактеризовали?

– Эксперт. Болельщик. Все.

– Не ожидали, что он так лепит?

– Имеет право высказываться. Почему меня это должно задевать? Человек переживает. Не знаю, из-за чего.

– Что скажете при встрече?

– Я его не встречу. У нас разные пути, – сказал Писарев.