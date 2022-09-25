Мостовой о словах про сборную и Писарева: «О чем жалеть? Что такого? В горячке можно сказать все что угодно»

Александр Мостовой объяснил, почему так грубо раскритиковал сборную России и .

Вчера слова главного тренера клуба Winline Медиалиги Fight Nights попали в трансляцию матча с «Эгриси» (1:0). Мостовой резко высказался о матче сборной России с Кыргызстаном (2:1), а Писарева назвал «аферистом».

– Жалеете ли вы о сказанном?

– А о чем жалеть? Что такого в том, что я сказал? Так получилось.

– Знали ли вы, что ваши слова записываются?

– Честно говоря, нет. В эмоциях, в горячке можно сказать все что угодно. Один, второй, третий подходит… Про меня тоже многие говорят, и что теперь, каждому отвечать? Меня спросили про ситуацию, но вот так вылезло и все, – сказал Мостовой.

«Че смотреть, если на три года нас, #####, убрали? #### смотреть, с киргизами еще, кто там, #####? Писарева смотреть, афериста этого?» Мостовой о матче Россия – Кыргызстан