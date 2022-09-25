Канчельскис о Писареве: «На «Дом-2» рассказывать, как играть в футбол, – это одно, когда сталкиваешься с реальностью – другое. Всегда был вторым – и вдруг в «Химках». Нонсенс!»

прокомментировал высказывания Александра Мостового о .

«Да никакой это не конфликт. У каждого свое мнение.

Я тоже высказывался о Писареве. Человек приходит из пляжного футбола в команду . Предложу «Химкам» перейти в пляжный футбол, может, тогда они выиграют что-то.

Если Мостовой считает его жуликом, это его право. Писарев всегда был вторым – и вдруг в «Химках». Нонсенс!

Согласен с Мостовым. Когда они приходят на «Дом-2», под которым я подразумеваю один федеральный спортивный канал, и рассказывают, как играть в футбол, – это одно, а когда сталкиваешься с реальностью – другое», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Мостовой матерился и назвал Писарева аферистом. Тренер сборной ответил, что Царь – просто болельщик