Канчельскис о Писареве: «На «Дом-2» рассказывать, как играть в футбол, – это одно, когда сталкиваешься с реальностью – другое. Всегда был вторым – и вдруг в «Химках». Нонсенс!»

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Андрей Канчельскис прокомментировал высказывания Александра Мостового о Николае Писареве.

«Да никакой это не конфликт. У каждого свое мнение.

Я тоже высказывался о Писареве. Человек приходит из пляжного футбола в команду РПЛ. Предложу «Химкам» перейти в пляжный футбол, может, тогда они выиграют что-то.

Если Мостовой считает его жуликом, это его право. Писарев всегда был вторым – и вдруг в «Химках». Нонсенс!

Согласен с Мостовым. Когда они приходят на «Дом-2», под которым я подразумеваю один федеральный спортивный канал, и рассказывают, как играть в футбол, – это одно, а когда сталкиваешься с реальностью – другое», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Мостовой матерился и назвал Писарева аферистом. Тренер сборной ответил, что Царь – просто болельщик

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