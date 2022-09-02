Гендиректор «Спартака»: «Николсон остается. Неустойка Урунову – в интересах сторон»

Генеральный директор «Спартака» сообщил, что Шамар Николсон остается в команде.
– Николсон остается?
– Николсон остается.
– Не собираетесь отпускать?
– Не собираемся. Преодолевает себя, старается на тренировках. Все пока нормально.
– Была ли неустойка у Урунова?
– Была, как и у всех футболистов в принципе. Часть компенсации, ее размер – в интересах обеих сторон. Мы договорились.
– Будет ли готов Кейта Бальде к «Зениту»?
– Вопрос уже не ко мне. Я думаю, что будет. Но выпускать его или нет – зависит от тренера.
– Говорили, что у Кейта сложный характер.
– Он очень позитивный, – сказал Евгений Мележиков.
Ранее «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Уруновым по соглашению сторон.
Остон провел за московский клуб 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу». Статистику игрока можно изучить здесь.