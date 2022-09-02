Гендиректор «Спартака»: «Николсон остается. Неустойка Урунову – в интересах сторон»

Генеральный директор сообщил, что остается в команде.

– Николсон остается?

– Николсон остается.

– Не собираетесь отпускать?

– Не собираемся. Преодолевает себя, старается на тренировках. Все пока нормально.

– Была ли неустойка у Урунова?

– Была, как и у всех футболистов в принципе. Часть компенсации, ее размер – в интересах обеих сторон. Мы договорились.

– Будет ли готов к «Зениту»?

– Вопрос уже не ко мне. Я думаю, что будет. Но выпускать его или нет – зависит от тренера.

– Говорили, что у Кейта сложный характер.

– Он очень позитивный, – сказал .

Ранее «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Уруновым по соглашению сторон.

Остон провел за московский клуб 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу». Статистику игрока можно изучить здесь.