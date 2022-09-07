«Галатасарай» договорился с «ПСЖ» об аренде Икарди. Турки будут платить 3 млн евро Мауро, парижане – 5 млн

продолжит карьеру в чемпионате Турции.

согласовал с условия перехода нападающего. Икарди перейдет в турецкий клуб на правах аренды.

Аренда будет бесплатной. «Галатасарай» будет платить игроку 3 млн евро, оставшиеся 5 млн будет выплачивать «ПСЖ».

Сегодня вечером форвард отправится в Стамбул, чтобы завершить процесс перехода. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

В 24 матчах прошлого сезона Лиги 1 аргентинец забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.