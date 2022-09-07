«Галатасарай» договорился с «ПСЖ» об аренде Икарди. Турки будут платить 3 млн евро Мауро, парижане – 5 млн

Теги ПСЖ лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Мауро Икарди Футбол

Мауро Икарди продолжит карьеру в чемпионате Турции.

«Галатасарай» согласовал с «ПСЖ» условия перехода нападающего. Икарди перейдет в турецкий клуб на правах аренды.

Аренда будет бесплатной. «Галатасарай» будет платить игроку 3 млн евро, оставшиеся 5 млн будет выплачивать «ПСЖ».

Сегодня вечером форвард отправится в Стамбул, чтобы завершить процесс перехода. Трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

В 24 матчах прошлого сезона Лиги 1 аргентинец забил 4 гола. Его статистику можно найти здесь.  

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