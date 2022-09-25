Неймар на вопрос об отношениях с Мбаппе: «Пффф, я не хочу отвечать»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция сборная Ганы по футболу Неймар товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Футбол

Неймар отказался отвечать на вопрос об отношениях с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Этот вопрос нападающему задал парижский журналист Оджора Бабатунде после товарищеского матча сборной Бразилии с Ганой (3:0), в котором Неймар отдал две голевые передачи.

– Какие у вас отношения с Мбаппе?

– Я не понимаю вопрос.

– Какие у вас с Мбаппе сейчас отношения?

– Пффф, я не хочу отвечать, – сказал Неймар и покинул микст-зону.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе и Неймара конфликт. Одной из причин разногласий стало то, что француза назначили основным пенальтистом «ПСЖ».

Мбаппе вообще не делает голевых на Неймара и Месси. А вот у Лео и Нея топ-связка: пасуют и друг другу, и Килиану

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