Неймар на вопрос об отношениях с Мбаппе: «Пффф, я не хочу отвечать»

отказался отвечать на вопрос об отношениях с форвардом «ПСЖ» .

Этот вопрос нападающему задал парижский журналист Оджора Бабатунде после товарищеского матча сборной с Ганой (3:0), в котором Неймар отдал две голевые передачи.

– Какие у вас отношения с Мбаппе?

– Я не понимаю вопрос.

– Какие у вас с Мбаппе сейчас отношения?

– Пффф, я не хочу отвечать, – сказал Неймар и покинул микст-зону.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе и Неймара конфликт. Одной из причин разногласий стало то, что француза назначили основным пенальтистом .

Мбаппе вообще не делает голевых на Неймара и Месси. А вот у Лео и Нея топ-связка: пасуют и друг другу, и Килиану

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