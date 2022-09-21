Игрок-гей Мюррей о каминг-ауте в АПЛ: «Это был бы невероятный шаг для всего мира, ситуация бы наладилась»

Футболист-гей из Шотландии считает потенциальный каминг-аут в АПЛ невероятным шагом.

Недавно Зандер Мюррей из «Гала Фейрайдин» сделал каминг-аут и стал первым действующим футболистом-геем в Шотландии.

– Нужно ли нам в , чтобы кто-то сделал каминг-аут, чтобы это перестало быть новостью?

– Вероятно, для этого потребуется пара игроков из высших лиг с большой аудиторией. Тогда каминг-ауты перестанут быть новостью, как это происходит в женском футболе, образце в этом плане.

Британский футбол делает чертовски много, чтобы поддержать нас. Флаги ЛГБТ повсюду, акции у стадионов, нарукавные повязки, игроки громко говорят, что они открыто и с распростертыми объятиями приветствуют любого из нашего сообщества.

Мой совет: не нужно торопиться, не открывайтесь всем. Это постепенный процесс.

– Если игроки в АПЛ, которые хотят сделать каминг-аут, как считаете?

– Не могу говорить за всю АПЛ. Думаю, что пару месяцев назад в новостях было что-то о ком-то, кто хотел это сделать. Может быть, ему посоветовали не делать этого?

Так что потенциально кто-то может [хотеть сделать каминг-аут], и это будет невероятный шаг – не только для нашего сообщества, но для всего мира. Думаю, это бы наладило ситуацию, и, как вы сказали, это перестало бы быть новостью», – сказал Мюррей в беседе со Sky Sports.