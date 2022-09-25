Соболев о пенальти в стиле Дзюбы: «Это он бьет в моем стиле. Я бил так много раз»

Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция Сборная России по футболу Сборная Кыргызстана по футболу Адана Демирспор товарищеские матчи (сборные) Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался о забитом в стиле Артема Дзюбы пенальти.

Форвард «Спартака» вчера в товарищеском матче сборной России против Кыргызстана (2:1) реализовал одиннадцатиметровый удар на 30-й минуте и сравнял счет.

– Вы пошли бить пенальти. Это было установка, это написано на ватмане в раздевалке?

– Нет. Сам пошел бить.

– Пенальти вы били в стиле Дзюбы.

– Это Дзюба бьет в моем стиле (улыбается). Я до последнего смотрел на вратаря, бил так много раз.

– Как бы одним словом вы охарактеризовали эту игру?

– Праздник. Сборная собралась, сыграла матч, пришел полный стадион.

– Что при пересечении границы у вас спрашивали?

– У меня вроде ничего не спрашивали, – сказал Соболев.

Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные