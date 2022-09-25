Соболев о пенальти в стиле Дзюбы: «Это он бьет в моем стиле. Я бил так много раз»

высказался о забитом в стиле пенальти.

Форвард вчера в товарищеском матче сборной России против (2:1) реализовал одиннадцатиметровый удар на 30-й минуте и сравнял счет.

– Вы пошли бить пенальти. Это было установка, это написано на ватмане в раздевалке?

– Нет. Сам пошел бить.

– Пенальти вы били в стиле Дзюбы.

– Это Дзюба бьет в моем стиле (улыбается). Я до последнего смотрел на вратаря, бил так много раз.

– Как бы одним словом вы охарактеризовали эту игру?

– Праздник. Сборная собралась, сыграла матч, пришел полный стадион.

– Что при пересечении границы у вас спрашивали?

– У меня вроде ничего не спрашивали, – сказал Соболев.

Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах