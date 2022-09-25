Соболев о пенальти в стиле Дзюбы: «Это он бьет в моем стиле. Я бил так много раз»

Александр Соболев высказался о забитом в стиле Артема Дзюбы пенальти.
Форвард «Спартака» вчера в товарищеском матче сборной России против Кыргызстана (2:1) реализовал одиннадцатиметровый удар на 30-й минуте и сравнял счет.
– Вы пошли бить пенальти. Это было установка, это написано на ватмане в раздевалке?
– Нет. Сам пошел бить.
– Пенальти вы били в стиле Дзюбы.
– Это Дзюба бьет в моем стиле (улыбается). Я до последнего смотрел на вратаря, бил так много раз.
– Как бы одним словом вы охарактеризовали эту игру?
– Праздник. Сборная собралась, сыграла матч, пришел полный стадион.
– Что при пересечении границы у вас спрашивали?
– У меня вроде ничего не спрашивали, – сказал Соболев.
Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах