Соболев после 2:1 с Кыргызстаном: «Результат не был важен. Играть в сборной – это кайф»

прокомментировал победу над (2:1) в товарищеском матче.

– Как тебе в целом атмосфера матча, его уровень, зрители?

– Все супер, все понравилось. Полный стадион, хоть и небольшой, и поле не лучшего качества, но это уходит на второй план. Сегодня праздник в городе, в стране, поэтому только положительные эмоции.

– Вы снова вышли на поле в майке сборной, спустя 10 месяцев. Какие ощущения?

– Самые лучшие. Это классно, потому что ты играешь за сборную, представляешь свою страну. Да, в товарищеских матчах, но ты в сборной – по мне так это кайф.

– Насколько результат был сегодня в принципе первостепенен? Или более важно было то, что вы вернулись на международный уровень?

– Результат сегодня не был важен, на самом деле. Просто собрались, сыграли – праздник. На результат сегодня вообще не смотрели.

– Вы сравняли счет. Это приободряло? Потому что после этого наша команда стала играть более уверено.

– Конечно, когда ты забиваешь, команда всегда начинает немного по-другому играть. Наверно, это как-то повлияло, не знаю, – сказал форвард сборной России.