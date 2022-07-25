Журналист Ромеро о возвращении Месси в «Барсу»: «У меня нет такой информации. Знаю только, что Лео и Хави общались весь сезон»

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Лионель Месси весь прошлый сезон общался с тренером «Барселоны» Хави

Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро, комментируя информацию о том, что Хави попросил президента «Барсы» Жоана Лапорту вернуть аргентинца, когда истечет его контракт с «ПСЖ».

«Что касается слов Diario Sport о возвращении Месси в следующем году, у меня нет никакой информации. Я знаю только, что Месси и Хави общались друг с другом весь сезон. А после того, как я послушал слова Лапорты... Посмотрим», – сказал Ромеро во время стрима.

Жоан Лапорта: «Глава Месси в «Барсе» еще не завершена, надеюсь. Он был для клуба всем»

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