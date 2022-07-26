Хави: «Месси – лучший в истории, но его возвращение в «Барсу» сейчас невозможно. Посмотрим, что случится в будущем»

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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что возвращение Лео Месси в клуб пока невозможно.

«Сейчас возвращение Месси невозможно. У него есть действующий контракт с «ПСЖ».

Это лучший игрок в истории футбола, но сейчас нет смысла говорить об этом. Посмотрим, что случится в будущем. Жоан Лапорта уже говорил, что надеется, что история Месси в «Барсе» еще не закончена», – сказал Хави.

Ранее появилась информация о том, что 42-летний специалист попросил Лапорту вернуть Месси в «Барсу», когда закончится срок контракта Лео с «ПСЖ».

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