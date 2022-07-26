Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что возвращение Лео Месси в клуб пока невозможно.

«Сейчас возвращение Месси невозможно. У него есть действующий контракт с .

Это лучший игрок в истории футбола, но сейчас нет смысла говорить об этом. Посмотрим, что случится в будущем. уже говорил, что надеется, что история Месси в «Барсе» еще не закончена», – сказал .

Ранее появилась информация о том, что 42-летний специалист попросил Лапорту вернуть Месси в «Барсу», когда закончится срок контракта Лео с «ПСЖ».